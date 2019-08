Prefeitura Inicia Cronograma De Vivência Para Pessoas Com Deficiência

Por meio de uma parceria entre a Coordenadoria de Inclusão Social e a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura de Catanduva proporcionou uma oportunidade de vivência entre pessoas com deficiência e alunos da Rede Municipal de Ensino. Em nota oficial da prefeitura, é dito que o cronograma visa contemplar estudantes em diferentes escolas da cidade.

É com essa proposta que a primeira roda de conversa foi realizada na escola Arnaldo Zancaner, com alunos do 5º ao 9º ano, na última quinta-feira, dia 15 de agosto. Os representantes da Inclusão Social falaram sobre o papel de cada um, mesmo com as limitações, nas atividades. Dentre os trabalhos desenvolvidos, a participação ativa de homens e mulheres no esporte, lazer e dança.

“Material impresso com fotos de momentos marcantes envolvendo a participação do grupo em suas respectivas atividades foi apresentado aos estudantes. Além disso, troféus e medalhas ficaram expostos ao público. O Grupo de Dança 100 Fronteiras, da Inclusão Social, apresentou coreografia. Após as explanações, foi reservado momento em que os alunos esclareceram dúvidas sobre o assunto”, ressalta a nota.

A ação se trata de uma prévia da programação da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, que teve início ontem, dia 19. As atividades vão se estender até 21 de setembro, quando será celebrado o Dia da Luta da Pessoa Com Deficiência. O aluno Erasmo Delboni, que é deficiente visual, comentou a importância da inclusão: “É de suma importância a Prefeitura promover atividades para o público que possui alguma deficiência, pois, com elas, você interage o público deficiente com a sociedade. Quando essas pessoas entram, principalmente, na adolescência, naquela fase rebelde, acabamos nos perguntando o porquê de sermos assim, e essa é uma forma de motivar o deficiente a fazer algo que gosta, que mostre que mesmo com a limitação, a pessoa é capaz de exercer algum talento ou buscar o mercado de trabalho, provando ser um excelente profissional”.

Dentre as ações programadas, está a realização do Mutirão da Empregabilidade, hoje (20), das 9h00 às 14h00, na Praça 9 de Julho, com a participação de empresas. A iniciativa visa cadastrar currículos de pessoas com Deficiência.

Da Reportagem Local