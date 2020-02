Prefeitura Implanta Projeto De Leitura Estimulada Em Todas As Escolas

Nesta semana os alunos da rede de ensino municipal começaram as atividades com o Projeto de Leitura Estimulada.

O Jornal O Regional pediu para que a secretaria de educação de Catanduva explicasse como é o projeto e seus objetivos.

Segundo a secretaria de educação, o Projeto de Leitura Estimulada já existia na escola municipal Prof. José D’Oliveira Barreto desde 2013 e agora a Secretaria Municipal de Educação implantou essa iniciativa em todas as escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

O principal objetivo é estimular a leitura, além de promover a interação dos alunos, o desenvolvimento à convivência saudável e também combater a timidez das crianças.

“ Em todas as segundas-feiras, em dois períodos, as escolas param para receber os alunos que realizarão a leitura. A novidade começou nesta ultima segunda-feira (17) e envolveu alunos do 5º ano, que leram uma obra literária para os colegas de sala e também para outras salas” explicou a secretaria de educação.

As atividades são feitas em dupla, eles são os responsáveis por escolher os livros que lerão para os colegas. A sala é dividida em duas para a composição dos leitores. Um detalhe importante é que essa primeira apresentação foi feita com os alunos do 5º ano para que os alunos do primeiro ano se espelhem nos amiguinhos mais velhos para deixarem a timidez de lado. “Quando chegam a vez deles lerem, ficará mais fácil soltar a voz ao apresentar um novo universo, através da leitura”

As atividades envolvem alunos do 1º ao 9º ano, que têm entre 5 e 14 anos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local