Prefeitura Implanta Alça de Retorno Para Garantir Fluidez em Rotatória

Para minimizar o acúmulo de veículos, registrado principalmente em horários de pico, a Prefeitura de Catanduva fez alterações no fluxo da rotatória existente na confluência das avenidas Engenheiro José Nelson Machado e Theodoro Rosa Filho. A intenção da medida é garantir acesso rápido e seguro aos dois lados da via.

Foi implantada nova alça de retorno, que permite acesso protegido, evitando que os condutores tenham que passar por toda a extensão da rotatória para chegar à ponte. A mudança foi realizada pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) na última terça-feira, 28 de Janeiro, e já integra a rotina dos motoristas que transitam pelo local.

A mudança gerou boa repercussão pelos internautas, em uma enquete feita pelo Jornal O Regional cerca de 70% dos participantes aprovaram a mudança. Com a eliminação de cruzamentos desnecessários, a passagem será mais rápida, garantindo fluidez ao tráfego de veículos. Faixas de pedestres também foram inseridas, para uma passagem mais segura das pessoas que utilizam o trecho. Uma placa aérea será instalada nos próximos dias para indicar o novo acesso.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local