Prefeitura Faz 569 Atendimentos à Distância Durante Pandemia da Covid-19

Segundo levantamento das Secretarias de Finanças, Obras, Planejamento e Trânsito, os setores contabilizaram juntos, 569 atendimentos no período. Isso tudo para garantir que a população respeite a quarentena, a Prefeitura de Catanduva mantém diversos canais de comunicação à distância à disposição dos munícipes. Somente a Secretaria de Finanças fez 424 atendimentos a pessoas que não precisaram sair de casa para acessar serviços ou tirar dúvidas. Ainda segundo o balanço, a Receita fez 168 atendimentos, enquanto que a seção de Tributos registrou 159 chamados. Outras 97 pessoas buscaram pelo setor de Cadastro Imobiliário.

Na área de Fiscalização de Obras, foram registradas 40 notificações. O resultado leva em consideração as análises das vistorias, que a partir de agora são enviadas via WhatsApp. O aplicativo de conversação também se tornou a principal ferramenta de contato da Secretaria de Planejamento, que fez 86 atendimentos no período.

Já a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), de acordo com a base de dados de junho, contatou 19 moradores, valorizando o atendimento à distância.

Canais de Comunicação – Os atendimentos referentes à Seção de Fiscalização de Tributos e Cadastro Técnico Imobiliário são feitos pelo WhatsApp (17) 99602-8969. Os emails do setor tributos@catanduva.sp.gov.br e cadastro@catanduva.sp.gov.br também estão disponíveis para esclarecimento de dúvidas sobre ISS, IPTU, ITBI.

Além disso, o serviço de Divisão de Receita, que trata de taxas, recursos de multa e inscrição municipal, passa a ter como principais canais de comunicação o WhatsApp (17) 99638-6170 e o email receita@catanduva.sp.gov.br.

No setor de Trânsito, as dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (17) 99634-9428. Demais solicitações relacionadas ao transporte público, Área Azul ou transporte credenciado podem ser esclarecidas pelo 3531-9173 ou emails stu@catanduva.sp.gov.br e transito@catanduva.sp.gov.br.

A Secretaria de Planejamento atende àa distância a partir do (17) 99735-1152 ou pelo fiscalizacaoplanejamento@catanduva.sp.gov.br para questões relacionadas a fiscalização de obras particulares. Já para a Fiscalização de Posturas, o contato é pelo WhatsApp (17) 99637-5361 ou fiscalizaçãoplanejamento@catanduva.sp.gov.br. Questões relativas à aprovação de Projetos Particulares são tratadas no WhatsApp (17) 99624-3370 ou email planejamento.expediente@catanduva.sp.gov.br.

A Coordenadoria de Habitação está disponível para atendimento pelo telefone 3531-9172 ou email habita@catanduva.sp.gov.br. Já a Secretaria de Obras e Serviços tem como canais o número 3531-9171 e o email obras@catanduva.sp.gov.br. Por fim, o acesso ao Incra deve ser feito pelos emails incra.catanduva@gmail.com e denilis.goncalves@catanduva.sp.gov.br. O telefone de contato é (17) 3531-9130.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

