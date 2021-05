Prefeitura Esclarece Fake News Sobre Divulgação de Vagas de Emprego no CRAS

Um link contendo informação sobre oportunidade de emprego no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), tem circulado pela internet.

A notícia compartilhada informa que o CRAS abriu 60 vagas de emprego com a função de higienizar as escolas municipais.

O anúncio ainda diz que a carga horária se divide em meio período, com pagamento de meio salário e período integral, com direito a um salário mínimo e com direto a uma cesta básica.

A Prefeitura de Catanduva alertou que a informação é falsa.

Em nota o órgão informou que “No momento, os procedimentos para contratar pessoal ocorre, via seleção de cadastros, pela Secretaria de Assistência Social por meio do PED – Programa Emergencial de Desemprego.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local