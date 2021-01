Prefeitura em Parceria com Secretaria de Saúde Iniciam Reparos na USF do Nova Catanduva

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início aos reparos na Unidade de Saúde da Família “Dr. Carlos Roberto Surian”, no Nova Catanduva. Na atual etapa, está em andamento intervenção na estrutura do telhado para melhor escoamento da água da chuva. O serviço visa dar fim ao problema de infiltrações no prédio, como foi visto em outras ocasiões.

O problema no local foi identificado logo nos primeiros dias de governo da atual administração, quando a Secretaria fez um levantamento das condições estruturais de todos os postos do município. De posse das informações, a Secretaria elaborou um cronograma de trabalho. De imediato, todas as unidades tiveram limpeza de calhas, incluindo a USF do Nova Catanduva. Ainda no âmbito das melhorias, as recepções da Unidade de Saúde da Família “Dr. José Barrionuevo Rodrigues”, no Jardim Soto foram unificadas. No local, foram colocadas divisórias. A condição irá aperfeiçoar o serviço dos auxiliares administrativos que, até então, estavam na mesma sala dos arquivos, uma forma de aperfeiçoar o setor de recursos humanos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local