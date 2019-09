Prefeitura e Senai Abrem Inscrições Para Curso Com 44 Vagas

É por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Catanduva e o Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que será realizado o curso de capacitação em ‘Manutenção em Instalações Elétricas Residenciais’ na Cidade Feitiço. As inscrições começaram ontem, segunda-feira, dia 9 de setembro. No total, são 44 vagas disponíveis, e a ação é fruto de convênio firmado em 2017.

“O curso será de curta duração, uma prévia aos cursos de 800 horas na modalidade de aprendizagem que serão oferecidos quando a unidade do Senai estiver finalizada. As aulas, por enquanto, serão ministradas na sede do programa CAIC Jovem, no Solo Sagrado, junto ao prédio do CAIC. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e os interessados devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), que fica no quarto andar da Prefeitura, até o dia 13 de setembro. O horário para comparecimento é das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00”, informa a prefeitura catanduvense.

Quem estiver interessado precisa ficar atento a alguns requisitos: ter mais de 18 anos de idade; ter concluído o ensino fundamental; e levar cópia do RG e CPF. No total, serão duas turmas para o curso, que está previsto para ter início no dia 1 de outubro. Cada uma será formada por 22 alunos, e as aulas serão de segunda a sexta-feira, das 14h00 às 17h00, e das 18h00 às 21h00s. Todos os alunos, ao final, receberão o certificado do Senai.

Equipamentos e móveis

“A montagem dos equipamentos da unidade do Senai em Catanduva está a todo vapor. Nas últimas semanas, a chegada de equipamentos e mobiliários foi contínua, e as oficinas e laboratórios já começaram a ganhar forma. A nova escola foi viabilizada por convênio firmado entre a Prefeitura e o Senai em abril do ano passado, com previsão para, inicialmente, cinco anos de duração. Desde a assinatura até hoje, o prédio já passou pelas adequações necessárias, inclusive oferecendo acessibilidade aos estudantes”, ressalta a informação oficial.

A respeito dessas obras, o valor anual será de R$ 306 mil pelo Senai, e R$ 220 mil pelo município.

