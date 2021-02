Prefeitura e Senac Realizam Parceria Sustentável para Incentivar Plantio de Mudas

União em prol de um bem maior – o meio ambiente. A sustentabilidade, preservação e cuidado com a natureza são os pontos chaves da parceria firmada entre a Prefeitura de Catanduva e alunos do Senac Catanduva. A iniciativa da turma do curso Técnico em Computação Gráfica, visa a criação de uma página que trata justamente sobre o plantio de árvores e o abastecimento com conteúdo atualizado de forma simultânea, inclusive a produção de vídeo.

De acordo com o docente Renato Mestieri, a ideia da parceria surgiu a partir de um aluno que tem como hobby o cuidado com as plantas. “Como o Senac preza pela ecoeficiência, esse pensamento ambiental é um dos pilares da instituição, por isso, pregamos em sala de aula a importância da sustentabilidade”, destaca o professor.

O trabalho inclui visita ao Viveiro de Mudas, localizado na Vila Lunardelli, para adquirir conhecimento e tirar dúvidas que se transformarão em material compartilhado na página já criada no Instagram – Plantando Vidas. O engenheiro Mário Meirelles é o responsável por repassar todos os detalhes aos alunos. Entre as mudas disponíveis para essa temporada, estão Ardísia, Aroeira Pimenteira, Árvore Hibisco, Babosa Branca, Cássia Imperial, Escova de Garrafa Flor de China e a árvore símbolo de Catanduva – o Ipê.

O conteúdo disponível na rede social vai desde o plantio decorativo, em vasos de plantas para casas que possuem espaço adequado e até mesmo o plantio de árvores em quintais ou fachadas de imóveis. Para auxiliar quem pretende colaborar com essa iniciativa, serão fornecidos detalhes de quais são as espécies que mais se adequam aos diferentes espaços disponíveis na vida e cotidiano das famílias. A página terá um guia completo que inclui os cuidados necessários no pós-plantio e a manutenção que é necessária.

O Viveiro Municipal possui um acervo de mais de 30 mil mudas disponíveis para a população de forma gratuita. Desse número, 15 mil são plantas ornamentais que buscam deixar os ambientes mais bonitos e cheios de vida. O Viveiro fica na rua Cascatinha, 95, na Vila Lunardelli. O telefone de contato para outras informações é (17) 3521-1671.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local