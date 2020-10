Prefeitura E Saec Realizam Obras No Trecho Da Ponte Do Lago Dos Ipês

Para quem passa na rotatória da avenida Theodoro Rosa Filha e rua Nhandeara, ao lado do lago dos Ipês pode notar uma obra em andamento. Tem notado homens trabalhando e equipamentos próximo ao Rio. O Regional questionou a Prefeitura de Catanduva para saber como anda essa obra.

Segundo as informações da Prefeitura de Catanduva e Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) trata-se de uma obra de contenção de erosão identificada no local.

Na realidade estão sendo realizados dois serviços no local. O primeiro é a substituição da galeria do lado da ponte. O serviço é realizado pela SAEC com empresa terceirizada e contempla a implantação de valas e do dissipador de água. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 33,5 mil. Outra obra é desenvolvida nas proximidades do Conjunto Esportivo e contempla a construção de uma ala para galerias de águas pluviais para dar fim à erosão no local. Esse trabalho é desenvolvido pela Secretaria de Obras com recursos próprios. Quanto a calçada, o objetivo é conter a erosão no local e garantir vazão da água. “Ocorre que a erosão havia atingido a calçada, por isso será feito o reparo. Para a implantação das galerias, a calçada existente foi quebrada, mas será recomposta após os trabalhos”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local