Prefeitura e Rumo Realizam Reunião Para Discutir Projeto do Contorno Ferroviário

A Prefeitura de Catanduva retomou a interlocução com o Grupo Rumo Logística, visando aproximação e obter informações atualizadas sobre os projetos que envolvem a concessionária de ferrovia e a municipalidade. Com essa finalidade, reunião foi realizada no gabinete, na tarde de quarta-feira, dia 13.

O encontro foi liderado pelo prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa e contou com a participação do vice-prefeito Cláudio Romagnolli, secretários de governo. O médico e ex-deputado federal Sinval Malheiros, também foi convidado a acompanhar o encontro.

Por sua vez, a Rumo Logística esteve representada por Marcelo Rodrigues, Relações Governamentais Norte. A pauta do encontro teve por foco assuntos como o projeto do contorno ferroviário, que visa acabar com conflitos entre a ferrovia e a zona urbana. Nesse caso, a previsão é de que a obra seja concluída em 2025. A obra faz parte do plano de reestruturação da malha ferroviária de São Paulo, que engloba investimentos na ordem de R$ 6 bilhões. Com o início dos trabalhos, segundo Rodrigues, serão gerados 500 empregos diretos em Catanduva.

Durante a discussão foram abordados tópicos como: a execução de serviços de roçagem no perímetro urbano e a possibilidade de campanhas educativas nas passagens de nível.

Esse foi o primeiro encontro entre a atual administração municipal e a concessionária. A expectativa é de que uma nova reunião seja realizada em breve, para outras definições, inclusive com a apresentação do projeto do desvio dos trilhos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local