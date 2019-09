Prefeitura e Ótica Oferecem Exames De Visão a Integrantes da Inclusão Social

Com a chegada do mês de setembro, vem com ele a homenagem ao combate e prevenção ao suicídio. De acordo com o CVV – Centro de Valorização da Vida, a cada 45 minutos uma pessoa tira a própria vida no Brasil. O assunto ainda é tabu, e é com o intuito de alertar a população que a Unimed de Catanduva lançou a campanha #SetembroAmarelo, que está presente nas mídias sociais da operadora e em canais de comunicação de alcance popular.

“Segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, há quem ainda tema falar ou pedir ajuda. Nesta semana, profissionais de saúde também estarão em tevês e rádios locais para abordar o assunto”, informa a nota oficial da assessoria de imprensa da Unimed. Como forma der reforço para o tema, está programado um evento para o próximo sábado, dia 7 de agosto, das 9h00 às 18h30, no auditório da Unimed. O psicólogo e palestrante Leonardo Abrahão, que percorre o Brasil com a capacitação, estará na cidade para o workshop ‘O que falar sobre suicídio?’.

“Abrahão vai explicar e capacitar sobre como devemos nos portar diante de pessoas com pensamentos ou ideações de suicídio. Será um dia todo de muita troca e aprendizado de maneira dinâmica”, ressalta a psicóloga Marina Amarante Marton, uma das responsáveis pela vinda do palestrante. Além dela, também cuidam da organização do workshop os psicólogos Paulo Henrique de Oliveira e Cris Ligeiro.

Vale lembrar que o auditório da Unimed na Cidade Feitiço fica na rua Rio Preto, número 438. Caso tenha interesse e queira obter outras informações, basta ligar no telefone (17) 99775-7201.

Da Reportagem Local