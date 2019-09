Prefeitura e Ótica Oferecem Exames De Visão a Integrantes da Inclusão Social

Pessoas que possuem algum tipo de deficiência e idosos integrantes das atividades fornecidas pela Prefeitura de Catanduva estão sendo submetidos a uma bateria de exames oftalmológicos. Os atendimentos foram intermediados pela Coordenadoria Municipal de Inclusão Social, em parceria com as Óticas Diniz, e são gratuitos.

“Os procedimentos são gratuitos e realizados na sede da Inclusão Social, com alunos das atividades físicas e esportivas. A ação contribui para a qualidade e incremento aos serviços prestados pela municipalidade”, ressalta a nota divulgada pela Prefeitura de Catanduva a respeito dos atendimentos. Durante a fase de pré-seleção ao exame, foram registrados 126 testes rápidos na semana passada. Desses, um total de 80 pessoas tiveram indicação para consulta oftalmológica. Nesses casos específicos, o atendimento foi realizado pelo optometrista André Prieto, na manhã da última terça-feira.

“Os participantes fizeram medição de amplitude visual. Em alguns casos, foram feitas prescrições para uso de óculos e orientações para os cuidados com a visão. A iniciativa faz parte de ação social encabeçada pelas Óticas Diniz”, finaliza a informação.

Outra atividade

Também direcionada aos idosos da Inclusão Social, a Prefeitura de Catanduva, através da Coordenadoria de Inclusão Social, divulgou a grade de atividades físicas. Entre elas, há a de condicionamento físico, dança anos 80, caminhada orientada e natação para iniciantes. Conforme já reportado pelo O Regional, as atividades possuem o seguinte horário: Condicionamento físico: de segunda, quarta e sexta, das 8h00 às 9h00, e das 14h00 às 15h00; Dança Anos 80: de terça e quinta-feira, sempre das 7h00 às 8h00; Caminhada orientada: também de terça e quinta, mas das 8h00 às 9h00; e Natação iniciação: de quarta e sexta-feira, das 8h00 às 8h50. Aos interessados, o telefone para contato é o (17) 3523-8259.

Da Reportagem Local