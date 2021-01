Prefeitura e Mahatma Gandhi Afinam Diálogo Para Qualificar Serviços de Saúde

A Prefeitura de Catanduva e a Associação Mahatma Gandhi afinaram o diálogo visando qualificar os Serviços na rede municipal de saúde e Atenção Básica e Especializada no município, Com essa finalidade, o prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, o vice-prefeito Cláudio Romagnolli e a secretária municipal de Saúde, Cláudia Monteiro, participaram de reunião com a presidência da Organização de Saúde (OS), representada por Luciano Pastor e Marcelo Fernandes.

Na oportunidade, foi apresentado um panorama dos serviços ofertados e fluxo de atendimentos em cada modalidade sob gestão da Associação. Atualmente a Prefeitura e a OS, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, mantém três contratos vigentes, sendo um de Convênio para internação psiquiátrica (serviço regional), custeado com recursos federal, outro contrato com a UPA e, por fim, contrato para gerenciamento de serviço de Atenção Básica e Especializada.

Durante a reunião, os participantes tiveram um momento de integração com os coordenadores das equipes. Junto aos profissionais, foram obtidas informações sobre o perfil administrativo e frente dos trabalhos em execução.

“Vamos avaliar os contratos e seus pormenores. Isso será determinante para saber de que forma podemos avançar, principalmente com a ampliação dos serviços de assistência prestados à população”, afirmou o prefeito. O grupo cogita, dentro das possibilidades, ampliar os serviços assistenciais aos munícipes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local