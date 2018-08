Prefeitura e Famílias Discutem Propostas de Atendimento Social

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Assistência Social, reuniu famílias em torno de uma discussão sobre eixos temáticos ligados ao atendimento social, na terça-feira, dia 30. As sugestões levantadas junto ao público serão apresentadas em primeira mão durante a 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizada no dia 24 de agosto.

A reunião foi conduzida por equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que trabalha diretamente com situações de violência envolvendo menores de idade.

Durante o encontro foram escolhidos seis adolescentes e definidos delegados que irão representar o público-alvo com participação mais ativa na conferência.

A iniciativa levou os moradores a refletirem sobre mobilização, implementação e monitoramento no campo da assistência social. A expectativa é de que as propostas trabalhadas sejam levadas à discussão nas esferas estadual e federal.

Além do Creas, Catanduva conta com três Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que atendem moradores nas áreas de abrangência dos bairros Imperial, Juca Pedro e Bom Pastor. A Prefeitura está reformando um prédio que irá abrigar as atividades de um novo núcleo social no Nosso Teto.

Da Reportagem Local