Prefeitura do Município de Catiguá Está Lançando o Serviço de Ouvidoria On-Line

A Prefeitura de Catiguá está lançando o Serviço de Ouvidoria On-line que busca ampliar a participação popular nas decisões da administração municipal e garantir que as reclamações e demandas dos munícipes sejam atendidas com agilidade.

As manifestações poderão ser feitas de maneira anônima ou identificada. Todas elas serão repassadas ao setor competente, para que sejam analisadas e tomadas as devidas providências.

Com essa ferramenta, a população poderá encaminhar denúncias, sugestões, reclamações ou solicitar informações sobre questões como buracos em vias públicas, aglomerações que desrespeitem as regras de prevenção à pandemia, criadouros de dengue, lâmpadas de poste queimadas, atendimento da rede pública de saúde, Covid-19, terrenos sujos, entre outras.

O sistema permite o envio de fotos, para reforçar a denúncia. No caso das aglomerações ocorridas durante a pandemia, as imagens e as denúncias serão encaminhadas diretamente ao Ministério Público, para que os responsáveis sejam identificados e sofram inquérito civil e processos penais, com base no artigo 268 do Código Penal, que prevê pena de detenção, de um mês a um ano, e multa, para quem desrespeita regras sanitárias.

Computadores: https://catigua.g2canal.com.br/#/login

Aparelhos com Sistema IOS: https://apps.apple.com/…/prefeitura-de…/id1526310382

Aparelhos com Sistema Android: https://play.google.com/store/apps/details.

Ariane Pio

Da Reportagem Local