Prefeitura Diz que Parte dos Recursos Pode Ser Usada de Forma “Livre”

A prefeitura de Catanduva se manifestou depois de vereadores criticarem projeto de lei apresentado sobre abertura de crédito adicional.

Parlamentares mencionaram na última terça-feira em sessão ordinária, que o Executivo utilizaria recursos federais encaminhados exclusivamente para o enfrentamento da Covid-19 para outra finalidade, no caso para pagamento do IPMC.

Por meio de nota, a prefeitura de Catanduva afirmou que o “teor foi deturpado – apesar de toda a explicação feita na exposição de motivos” e argumentou que parte dos recursos recebidos pelo Governo Federal, distribuídos para auxiliar os municípios durante o período de crise, pode ser usada de forma livre e não exclusivamente para a Saúde no enfrentamento da Covid-19.

O projeto de lei mencionado é o PL 63/ 2020 que abre crédito adicional com destinação para o pagamento de despesas com IPMC, da contribuição patronal no valor de R$ 1,7 milhão, PASEP, no valor de R$ 900 mil e dos parcelamentos com o IPMC, INSS, Desenvolve- SP e outros, no valor de R$ 2,2 milhões, além de precatórios no valor de R$ 1 milhão. “

Essa ação tem respaldo legal nos Comunicados SDG nº 066 de 14/09/2020 e SDG nº 065 de 09/09/2020 do Tribunal de Contas do Estado, que reforçam que os recursos recebidos da Lei Complementar Federal nº 173/2020 devem ser contabilizados na Fonte de Recurso 05 – Federal. E é exatamente esse o foco do referido PL, visando atender à legislação federal e ao TCE”.

O PL 64/2020 tem a finalidade de solicitar a abertura de Crédito Adicional Suplementar, em razão dos recursos recebidos pela Secretaria de Saúde, para incremento temporário do limite financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC) no valor de R$ 220.000,00.

Conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 2.116/2020, serão recebidos R$ 120.000,00 referentes à Emenda Parlamentar do Deputado Alencar Santana Braga – Emenda 39050010, e R$ 100.000,00 referentes à Emenda Parlamentar do Deputado Tiririca – Emenda 28180005. Esses valores serão destinados à aquisição de materiais de consumo (médico-hospitalares, de proteção, higiene e limpeza) e outros serviços de terceiros pessoa jurídica (tais como serviços médico-hospitalares, manutenção de máquinas e equipamentos, serviços gráficos e outros). “O projeto visa, também, repriorizar recursos na Secretaria de Saúde no valor de R$ 303.000,00”, afirma.

Karla Konda

Editora Chefe