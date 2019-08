Prefeitura Divulga Edital Para Provas do Processo de Seleção Interna

Nomes dos servidores habilitados para participar do processo foram publicados recentemente

A Prefeitura de Catanduva divulgou edital para a realização das provas do processo de seleção interno para função gratificada de atendimento ao cidadão. Os nomes dos servidores que foram habilitados para concorrerem a uma das vagas foram apresentados recentemente no Diário Oficial do Município.

De acordo com o edital, a prova objetiva será realizada no dia 25 de agosto, na Escola Municipal Octacilio de Oliveira Ramos. Os portões serão aberto às 8 horas e meia hora depois serão fechados.

A prova será aplicada pelo IBAM. As provas objetivas terão duração de três horas, e o candidato só poderá deixar, definitivamente, a sala de aplicação das provas e levar consigo o seu Caderno de Questões, após decorrido o tempo de uma hora de início das provas. O candidato poderá informar-se quanto à sala onde realizará sua prova através das listas que serão afixadas no local de aplicação das provas.

“Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e no horário, constantes deste Edital de Convocação. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência mínima de 30 minutos. O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo Edital de Convocação para fechamento dos portões será automaticamente excluído do Certame, seja qual for o motivo alegado para seu atraso. Não será admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso do candidato no local da prova após o horário estabelecido para fechamento dos portões”, consta no edital.

Para a realização da prova, o participante do processo de seleção deve levar um documento original de identidade original, levar caneta esferográfica preta ou azul.

Durante a realização das provas, não será permitida consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso.

“O IBAM e a Comissão do Processo de Seleção Interna poderão, no dia da realização das provas, solicitar que os candidatos que estejam portando mochilas ou grandes volumes, que deixem esses pertences aos cuidados do fiscal de sala ou da Coordenação do Prédio que tomará providências para que tais materiais sejam lacrados, protegidos e mantidos à distância de seus usuários, durante a aplicação das provas”.

Os dois últimos candidatos a terminarem as provas somente poderão deixar o local de aplicação juntos, devendo assinar a ata de sala para comprovação.

Seleção

A prefeitura de Catanduva abriu um processo seletivo interno destinado aos servidores municipais para concorrerem vagas em cadastro de reserva para função gratificada de atendimento ao cidadão, para caso surja vaga, atuarem na Central de Atendimento, com carga horária de 40 horas semanais.

Participam do processo funcionários que atuam nos cargos de auxiliar administrativo, assistente administrativo, agente administrativo e recepcionista. Se forem convocados, haverá uma gratificação de R$ 450,00 para desempenhar a nova função.

Para participar foi preciso: Pertencer ao quadro de servidores ativos da Prefeitura Municipal de Catanduva, ter escolaridade mínima de Nível Médio Completo. Possuir, no mínimo, um ano de efetivo exercício no serviço público, até a data de encerramento das inscrições, ter conhecimento básico de informática, não ter respondido processo administrativo disciplinar no qual tenha sido-lhe imputada qualquer penalidade disciplinar.

São reservadas 5% das vagas oferecidas, conforme necessidade da Administração, para os portadores de deficiência. A Seleção Interna constará de provas objetivas de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório. As provas objetivas terão duração de três horas, serão compostas por 30 questões. Cada questão apresentará 4 alternativas. Cada questão valerá um ponto e considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% de acertos da maior nota obtida pelo grupo.

Os candidatos habilitados na prova objetiva serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, critérios de desempate: candidato com idade igual ou superior a 60 anos, maior tempo no exercício no cargo, maior nível de escolaridade; Persistindo ainda o empate, poderá haver sorteio com a participação dos candidatos.

