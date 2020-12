Prefeitura Divulga Datas Do Drive Thru Da Campanha “Natal Das Esperanças”

Este ano devido a pandemia as festas e comemorações na Cidade Feitiço ganhou um ar bem diferente e com modificações na rotina natalina da programação que a prefeitta era acostumada a preparar para a população.

Neste ano, a prefeitura de Catanduva, Ace e Sincomercio se uniram para firmar parceira para preparar uma programação em que pudesse ter entretenimento seguindo as regras de segurança do covid-19 e solidariedade para as pessoas que necessitam.

A programação do drive thru na Estação Cultura já foi divulgada então confira: Dia 15/12 – Blue Angels (Martha Ocon), Dia 16/12 – Grupo Cabrabão (Rafael Back), Dia 18/12 – Orquestra do IFSP (Prof. Carlos) e Dia 22/12 – Paulinho Bauab .

“Foi um ano muito difícil para a classe artística, no entanto, fomos uma das classes que mais produziu durante a Pandemia. Terminar o ano com uma apresentação é para nós uma celebração a vida. Que o ano que vem tudo volte ao normal” finalizou Rafa Back do Grupo Cabrabão.

A Campanha tem como objetivo prestar solidariedade e arrecadar roupas, roupas de cama, itens de higiene pessoal e alimentos para instituições de apoio aos idosos de Catanduva. Participaram deste evento Arcos, Hospital Mahatma Gandhi, Instituto Federal, BNI, Prefeitura de Catanduva, Revista TOP, Projeto Unidos para o Bem, Amor e Alimento, Sincomércio, CPP, APAE, Associação dos Pastores, Rotary e Grupo Cabrabão.

Ariane Pio

Da Reportagem Local