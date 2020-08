Prefeitura Disponibiliza Boleto Web da Taxa de Fiscalização de Funcionamento e ISS Fixo

A Prefeitura de Catanduva disponibilizou em seu site oficial os carnês de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e ISS Fixo – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza para impressão pelos contribuintes.

Os carnês estão disponíveis a partir do endereço www.catanduva.sp.gov.br, no menu Cidadão – Prefeitura Fácil.

A medida atende o disposto no decreto municipal nº 7.821/2020, que trata do lançamento e do vencimento da TFF, ISS Fixo, Taxa de Licença Especial (TLE) e Taxa de Fiscalização de Publicidade (TLP) para o exercício de 2020. A norma foi publicada na Imprensa Oficial e fixa o vencimento da parcela única ou da primeira de quatro parcelas desses impostos no dia 16 de setembro, e os pagamentos seguintes nos meses de outubro, novembro e dezembro, sempre no dia 16.

De acordo com a Secretaria de Finanças, o boleto web tem o intuito de facilitar a vida do cidadão, incentivando o uso dos meios eletrônicos para reduzir a burocracia e suas próprias despesas com deslocamento. Diante da pandemia do coronavírus, é um estímulo ao isolamento social e meio seguro para o cidadão ter acesso às guias. Já o poder público tem significativa economia financeira e de papel, em benefício ao meio ambiente, desde que deixou de imprimir e distribuir os carnês, em 2018.

Os contribuintes devem acessar www.catanduva.sp.gov.br, clicar no menu Cidadão e depois em Prefeitura Fácil.

Na página, é preciso escolher a opção Área Pública – 2ª Via de Carnê – IPTU/ISS/TFF e preencher o número de cadastro sem o dígito zero.

Em caso de dificuldade, basta solicitar orientações pelos whatsapps 17-99638-6170 e 99602-8969, ou e-mails receita@catanduva.sp.gov.br e tributos@catanduva.sp.gov.br.

Os mesmos endereços de e-mail devem ser utilizados para envio de reclamações.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

