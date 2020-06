Prefeitura Direciona Verba Estadual Para Auxiliar Asilos No Valor Total De 21 Mil

Em Catanduva dois asilos foram beneficiados com a ajuda da Prefeitura, que tomou as providências administrativas para encaminhar recursos financeiros de origem do Governo Estadual. O repasse totaliza R$ 21 mil.

O objetivo da verba é ajudar as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) no enfrentamento da pandemia da Covid-19.

A Associação de Assistência São Vicente de Paulo foi contemplada com R$ 13,5 mil e o Recanto Monsenhor Albino com R$ 7,5 mil. As duas instituições atuam no serviço de proteção social especial de alta complexidade, acolhendo idosos, de ambos os sexos, com mais de 60 anos.

Conforme prevê a Resolução nº 10 da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Seds), os recursos financeiros deverão atender as despesas de custeio das unidades do serviço de acolhimento a idosos, especificamente da situação de pandemia do novo vírus, dentro do prazo de seis meses.

Para efetivar o repasse, a Prefeitura firmou termo de fomento com o Recanto Monsenhor Albino e fez um aditamento na contratação vigente com a Associação São Vicente de Paulo. Os extratos de parceria foram publicados na Imprensa Oficial do Município da quinta-feira, (18).

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook