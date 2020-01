Prefeitura Determina Bairros De Cobertura Do Cras Nosso Teto

A Prefeitura de Catanduva realizou o mapeamento geográfico dos bairros da cidade, divididos nas áreas de cobertura dos Cras – Centro de Referência de Assistência Social, porta de entrada da Assistência Social. O intuito principal é reforçar orientações sobre os locais de atendimento em cada região da cidade.

“Catanduva conta, atualmente, com quatro núcleos que fazem o acompanhamento socioassistencial das famílias. Eles ficam nos bairros Bom Pastor, Imperial, Juca Pedro e Nosso Teto. A divisão visa ao aprimoramento dos serviços e atende à nova estrutura física incrementada pelo Cras Nosso Teto. A lista mostra o direcionamento dos moradores que passam a ser atendidos obrigatoriamente nos respectivos Cras, a partir do dia 3 de fevereiro, e não mais na sede da secretaria. A expectativa é ampliar o número de atendimentos”, diz a Prefeitura.

De acordo com o planejamento executado, o Cras Nosso Teto irá abranger os seguintes bairros: Altos do Higienópolis, Colina do Sol, Higienópolis, Jardim Caparroz, Jardim da Torre, Jardim das Oliveiras, Jardim do Bosque, Jardim Esperança, Jardim Nova Catanduva, Jardim Salles, Jardim São Benedito, Jardim Vertoni, Júlia Caparroz, Juliatti de Carvalho, Morada dos executivos, Morada dos Pássaros, Nosso Teto, Parques Glória I, II, III, IV, V e VI, Pedro Borgonovi, Parque Maria Luiza Faria, Raul de Carvalho, São Francisco, Sebastião Moraes, Vasco Cappi, Vila Bela, Vila Jorge, Vila Lunardelli, Vils Motta, Vivenda 7 de Setembro.

Já em relação ao território do Cras Bom Pastor, ele será composto pelos bairros: Bom Pastor, Conjunto Euclides I e II, Eldorado, Jardim Augusta, Jardim Oriental, São Domingos, Pachá, Giuseppe Spina, Pedro Nechar, Residencial dos Ipês, Santa Rosa, Solo Sagrado, Antônio Záccaro (Solo Sagrado 2) e Vila Alexandria.

Os atendimentos do Cras Juca Pedro serão voltados aos bairros Agudo Romão, Alto da Boa Vista, Centro e Parque das Américas, Cidade Jardim, Granville I e II, Jardim Aeroporto, Jardim Alpino, Jardim América, Jardim Amêndola, Jardim Belém, Jardim Brasil, Jardim Clélia, Jardim dos Coqueiros, Del Rey, Irradiação, Paraíso, Joaquim Lopes, Km 7, Lluminar Residence, Monte Líbano, Parque Iracema, Pedro Monteleone, Top Life, San Remo, Santa Helena, Vila Celso, Juca Pedro, Santo Antonio, Vila Industrial, Vila Soto e Village Dahma.

O Cras Imperial, para finalizar, vai alcançar moradores do Distrito industrial Antônio Záccaro, Distrito Industrial José Antonio Boso, Distrito Industrial Pedro Luis Boso, Gabriel Hernandez, Gavioli, Mestrinelli, Horizon, Jardim do Lago, Imperial, Ipanema, Martani, Monte Carlo, Santa Paula, Shangrí-la, José Cury, Nova Catanduva I e II, Cambuí, Flamingo, Ipiranga, Acapulco, Esplanada, Theodoro Rosa Filho, Vila Engrácia, Vila Guzzo, Vila Paulista, Vila Rodrigues, São Luiz e Vila Stocco.

Cada uma das unidades é responsável por coordenar ações para as famílias, visando à prevenção de situações de risco social, trabalhando vínculos familiares e comunitários e desenvolvendo potencialidades.

Da Reportagem local