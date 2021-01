Prefeitura Define Itinerário Do Transporte Para Enem Neste Domingo

Atenção aos estudantes que prestarão o ENEM neste domingo (17), a Prefeitura de Catanduva e a Auto Viação Suzano disponibilizarão linhas extras para atender os alunos que participarão do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. Os detalhes do itinerário foram definidos pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU). A medida é válida apenas para essa data, tendo em vista que o transporte aos domingos está suspenso diante da pandemia do novo coronavirus.

A prova terá início às 13 horas, sendo assim, os ônibus seguirão para os bairros às 10h30 acompanhando as linhas Alpino/IMES, Pachá/ Solo, Nosso Teto/ Tarraf e Flamingo/ Nova Catanduva.

A previsão é de que os coletivos deixem o Terminal Urbano “Gerson Gabas” a partir das 12 horas, com destino aos locais de prova. Diferente dos outros anos, os ônibus terão parada direta na escola onde o exame será realizado.

A partir das 19 horas, os coletivos retornarão para buscarem os estudantes que seguirão para o terminal onde será feita a integração dos veículos em direção aos bairros.

Em caso de eventualidade, haverá ônibus reserva para atender todos os estudantes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local