Prefeitura Decreta Ponto Facultativo na Sexta-Feira Após Feriado de Corpus Christi

O prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa comunicou que haverá ponto facultativo na próxima sexta-feira (4) após o feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta, dia 03 de junho.

O decreto foi publicado ontem (31) no Diário Oficial.

Na oportunidade, o prefeito também informou que o pagamento salarial será antecipado para esta terça-feira, 1º de junho. Normalmente, o salário é pago no quinto dia útil de cada mês.

“Quero comunicar a todos os servidores públicos que o pagamento programado para o quinto dia útil será antecipado para 1º de junho. Nós teremos na próxima quinta-feira, o feriado Corpus Christi e na sexta-feira será para os servidores públicos ponto facultativo”, explicou o prefeito Padre Osvaldo.

O chefe do executivo finalizou pedindo para que sejam evitadas aglomerações durante o feriado prolongado. “Nós estamos vivendo um momento muito difícil em relação a pandemia, o avanço da covid-19. Vamos tomar os cuidados necessários, evitar as festinhas, aglomerações durante esses dias. Para nós a quinta, sexta-feira, sábado e domingo serão dias de recolhimento”, completou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local