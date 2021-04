Prefeitura de Santa Adélia Repassará Mais de R$ 380 Mil Esse Ano ao Lar Dos Velhinhos

E este ano, a Prefeitura de Santa Adélia fará repasses que ultrapassam os R$ 380 mil ao Lar dos Velhinhos. Um deles, no valor de R$ 193.506,00 será através de subvenção, aprovada pela Câmara Municipal no início do ano.

Desse total, R$ 150 mil são provenientes de recursos próprios; R$ 21.600,00 são do Fundo Estadual de Assistência Social; e R$ 21.906,00 do Fundo Nacional de Assistência Social.

Também serão repassados R$ 188.595,00 provenientes da captação de recursos através da doação do imposto de renda. “Pessoas físicas ou jurídicas escolhem doar o imposto para órgãos que cuidam de idosos. O valor vem para o Fundo Municipal do Idoso. Em decisão do Conselho Municipal do Idoso, 90% do valor será encaminhado ao Lar dos Velhinhos (valor descrito acima) e 10% ficará para execução das políticas municipais voltadas aos idosos, através da Secretaria do Bem-Estar Social”, explicou a secretária do Bem-Estar Social, Jucieli Costa. Essa ação também foi enviada para a Câmara Municipal e aprovada pelos vereadores.

Ariane Pio

Da Reportagem Local