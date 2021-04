Prefeitura de Santa Adélia Realiza Repasse Mensal à Santa Casa Para Combate à Covid-19

O Prefeito Guilherme Colombo da Silva realizou em Abril o repasse mensal à Santa Casa de Misericórdia de Santa Adélia. Desde o início do ano, foram encaminhados R$ 964.102,84 que ajudam no pagamento de despesas com médicos, plantonistas, funcionários, entre outras.

“O trabalho desenvolvido por toda diretoria e funcionários da Santa Casa é digno de muitos elogios. Enquanto muitos municípios estão com sérias dificuldades, nós, unindo forças, estamos conseguindo seguir em frente, com atendimento humanizado e cada vez de mais qualidade, além de investimentos em infraestrutura e aparelhos”, disse o prefeito.

O Prefeito destacou o trabalho desenvolvido pelo presidente da entidade, Anderson Senson, e pela diretora clínica, Dra. Luciene Dias de Meira Salomão. Além do convênio e do repasse SUS, a Prefeitura também está repassando um incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para apoio no combate a Covid-19 em pronto atendimento e unidade reparatória de síndrome gripal, cobertura de despesas com o pagamento de prestação de serviços de terceiros, pessoal e material de consumo (medicamentos, material médico hospitalar, material descartável, material de limpeza e oxigênio).

“Todos têm conhecimento da difícil situação que o país está enfrentando devido ao aumento de casos e mortes causados pela Covid-19. Por isso, a Prefeitura, Secretaria da Saúde e Santa Casa estão buscando soluções, em conjunto, para melhorar o atendimento da população”, completou o prefeito.

Guilherme explicou que a Unidade Sentinela para síndrome gripal, a Tenda, está sendo gerenciada pela Santa Casa e teve seu horário ampliado. O atendimento agora é das 7h às 23h. “Por este motivo este novo repasse. O local precisa ter médicos e equipe especializada durante todo o tempo que estiver aberta, atendendo os pacientes. A demanda por exames, consultas, medicação, material aumentou muito, e como somos parceiros, nos unimos para oferecer melhores condições aos santa-adelienses”, frisou Guilherme. Ele e o vice-prefeito Junior Formigoni agradecem à Câmara Municipal, que sempre aprovam os repasses à Santa Casa. “Agradecemos a parceria da Câmara em todas as ações relacionadas à entidade”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local