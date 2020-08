Prefeitura de Santa Adélia Realiza Entrega de Kits de Higiene Bucal Para Alunos

Com o objetivo de mostrar às crianças o quão importante é manter hábitos saudáveis nos cuidados com a higiene bucal, a Prefeitura de Santa Adélia realizou a entrega de kits para os alunos da rede municipal de ensino. O intuito da ação é estimular a prática da escovação para que se torne um hábito, prevenindo cáries e consequentemente problemas mais sérios.

“Graças ao bom Deus, temos condições de oferecer este trabalho, pois a prevenção e uma boa saúde bucal são muito importantes para o bom desenvolvimento físico e mental dos nossos alunos”, comentou o Prefeito Guilherme Colombo.

O kit é composto por escova de dente, creme dental, fio dental e flúor. A ação social faz parte dos trabalhos de apoio às famílias carentes durante esse período de quarentena causada pela pandemia do coronavírus (Covid-19).

