Prefeitura de Santa Adélia Realiza Desinfecção em Prédios Públicos

A Prefeitura de Santa Adélia está realizando a desinfecção em todos os prédios públicos municipais.

O serviço é realizado durante a noite quando estão fechados e sem atendimento ao público. O local recebe aplicação de uma solução de hipoclorito de sódio. O objetivo é auxiliar no combate à covid-19.

“Desde o início da pandemia, a Prefeitura tem atuado em diversas frentes para combater a propagação do novo coronavírus. São diversas ações nas áreas da Saúde, Social, entre outras, que visam informar, proteger e minimizar os efeitos dessa pandemia que atinge todo o mundo. Vamos continuar fazendo tudo que as autoridades de saúde orientam para que a nossa cidade passe por esta fase sem grandes prejuízos aos santa-adelienses”, disse o prefeito Guilherme Colombo da Silva.

Mesmo com todas as ações realizadas e o início da vacinação, o prefeito alerta que as medidas de segurança propostas pelas autoridades de saúde devem continuar sendo aplicadas pela população. “Estamos vendo um aumento de número de casos por toda a região e devemos ficar atentos. Não podemos relaxar. A Prefeitura vai seguir realizando ações e os santa-adelienses devem também se cuidar”, completou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local