Prefeitura de Santa Adélia Realiza Ação Simbólica Pelo Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa

O mês de junho marcou a realização da Campanha Nacional do Junho Violeta que tem como foco o combate à discriminação e a violência contra a pessoa idosa. Há uma preocupação dos órgãos de proteção de direitos da pessoa idosa com a questão do aumento da violência doméstica no período de pandemia, pois o isolamento que esse público enfrenta se tornou ainda mais severo como forma de protegê-los do contágio do novo coronavírus. Esse isolamento muitas vezes faz com que as diversas formas de violência contra os idosos fiquem escondidas.

Visando alertar não só os idosos, mas também as próprias famílias de que essas pessoas são detentoras de direitos e devem ser respeitadas, bem cuidadas e atendidas em todas as suas necessidades, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Gessy Mota Formigoni realizou uma ação simbólica entregando um vaso de violeta com mensagem de estímulo àquelas pessoas que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), acima de 60 anos.

“O objetivo da ação foi alertar sobre o combate à violência, mas também alegrar e demonstrar a importância que os idosos têm para a sociedade. O CRAS quer sempre manter a população próxima para não perder o vínculo com todo o trabalho que era feito antes da pandemia e visa também estimular para que ao retornarem as atividades presenciais possamos ter um público maior”, contou a coordenadora do CRAS, Cristiane Raydan.

A Secretária do Bem-Estar Social, Marcela Alvares, falou sobre o público atendido nessa ação. “A Assistência Social é direito de todos que sintam necessidade de acessá-lo. Por essa razão os recursos financeiros e humanos do Sistema Único da Assistência Social são voltados a atender às pessoas que o acessam. Um exemplo disso são as atividades desenvolvidas para as crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, explicou.

“Esse público tem recebido as atividades socioeducativas e, no caso do Junho Violeta, receberam a flor porque já faziam parte das ações desenvolvidas no CRAS antes da paralisação das atividades presenciais. O município gostaria de entregar os materiais socioeducativos para cada pessoa, mas isso não é possível, tendo em vista que, como em toda política pública, é preciso haver planejamento dentro do que especificam as normativas legais, manuais de como devem funcionar os serviços, entre outros documentos oficiais”, finalizou Marcela.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

