Prefeitura de Santa Adélia Prossegue com Distribuição de Cestas Básicas e Aulas Remotas

A Prefeitura de Santa Adélia por meio da Secretaria da Educação continua com a distribuição de cestas básicas e as aulas remotas.

O objetivo é ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social agravados pela pandemia da Covid-19.

Cada aluno recebeu, de acordo com a série que está cursando, os materiais necessários para a realização das atividades. Foram entregues lápis, apontador, tesoura, cadernos, lápis de cor, giz de cera, borracha, estojos. “Desde o ano passado, quando começamos com as atividades remotas, a cada semana que os pais ou responsáveis retiram as atividades, também levam os materiais necessários para a realização e este ano não é diferente.

O prefeito Guilherme nos orientou para que essa prática continue tudo para reforçar e melhorar o desempenho das atividades e dos alunos”, disse a secretária da Educação, Sandra Simon.

“Também vamos continuar ofertando o ensino apostilado. É um material de excelente qualidade, aplicado desde o Ensino Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental. Uma medida pensando na qualidade do aprendizado dos nossos alunos, que sempre foi referência por toda região e não poderíamos deixar de proporcionar isso aos nossos alunos também neste período em que estão afastados fisicamente das escolas”, completou o Prefeito Guilherme Colombo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local