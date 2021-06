Prefeitura de Santa Adélia Pede Que População Economize Água

A escassez de chuvas no início deste ano trouxe mais cedo um problema que tem sido constante nos últimos anos: o racionamento de água. Os poços que pertencem ao sistema de abastecimento de água já estão no limite e por isso a Prefeitura de Santa Adélia pede a colaboração e conscientização de toda a população para que economize água.

A cidade é abastecida por poços artesianos, que captam água do aquífero Bauru, mas a recuperação dos lençóis freáticos tem sido mais lenta. E a falta de chuvas acaba levando as pessoas a usarem água tratada, distribuída para toda a população, para lavar quintais, calçadas e até carros, e isso é um desperdício que precisa ser evitado para que não falte água, pois não há previsão de grandes volumes de chuva para que o sistema retorne ao normal.

Os agentes de fiscalização estão saindo às ruas para verificar se a lei, aprovada em 2015, está sendo cumprida e se ações que são consideradas desperdício estão acontecendo. Lavar calçadas, ruas ou quintais com uso contínuo de água; manter vazamentos de água; manter torneiras, canos, conexões, válvulas, caixas d ́água e reservatórios, tubos ou mangueiras eliminando água continuamente; lavagem de veículos com uso contínuo de água, excetuando-se os casos de lava-cars e postos de abastecimento, que deverão possuir sistema visando à redução do consumo de água ou a reutilização desta, a ser verificada quando do seu licenciamento; preencher piscina são alguns dos casos que podem ser notificados segundo a lei.

O infrator, ao ser flagrado, recebe uma advertência, através de notificação. Se a notificação não for cumprida, a multa é aplicada e o valor dobra em caso de reincidência. A Prefeitura de Santa Adélia também informa que em alguns pontos da cidade, durante algum período do dia, a água já está ficando mais escassa.

Como não há água suficiente nos poços, as bombas acabam puxando areia, o que ocasiona o travamento dessas bombas, e às vezes, até mesmo é preciso que sejam substituídas. Poços, em que é permitido que o limite seja expandido, estão recebendo esta melhoria, mas nem sempre é possível, e a água também está bem abaixo do limite.

A Prefeitura pede a colaboração dos santa-adelienses, pois a água é um bem precioso e de extrema necessidade para todos, por isso deve ser usada com responsabilidade e moderação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local