Prefeitura de Santa Adélia Instala Playground na Praça Anuor Nahes

Praça conta, também, com reforço na iluminação e recuperações do espaço público

Da Reportagem Local

Uma das principais praças do município de Santa Adélia, a Anuor Nahes, recebeu uma nova forma de diversão para a criançada: a prefeitura do município instalou um playground para as crianças que frequentam a praça, que fica no centro da cidade. A informação é da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Adélia.

“Garantindo lazer para a população, o processo de instalação de um novo, amplo e moderno parquinho de diversões foi finalizado e as crianças santa-adelienses já estão usufruindo e se divertindo. O novo parque tem escorregador, balanços, gira-gira, gangorra, entre outros brinquedos”, destaca a nota oficial divulgada.

O prefeito de Santa Adélia, Guilherme Colombo da Silva (DEM), que esteve no local, também aproveitou para comentar: “proporcionar para as crianças um local onde elas possam brincar e que tenham momentos agradáveis, mas principalmente com segurança, é uma satisfação para nós que trabalhamos para o bem da nossa cidade. Garantir lazer para a população é investir no processo de construção da cidadania”. Ele ainda ressalta que a iluminação foi aprimorada para que as crianças possam brincar à noite, com segurança, conforto e comodidade.

No local, também estão sendo realizadas outras melhorias como pintura, recuperação de bancos e serviços de jardinagem, com o objetivo de tornar o espaço público um ambiente agradável para a população. “Mas é fundamental que os pais, responsáveis e as próprias crianças cuidem bem deste patrimônio, desta forma o parque irá garantir a diversão de muitas crianças ao logo dos próximos anos”, finalizou o prefeito.