Prefeitura de Santa Adélia Inicia Tratativas Para Instalação da Base do SAMU

Na semana passada, o Prefeito de Santa Adélia, Guilherme Colombo da Silva, recebeu a Diretora Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva (Consirc), Viviane Palma e outros representantes do SAMU.

A reunião contou também com a presença da Secretária Municipal de Saúde, Tânia Canossa, o presidente da Santa Casa, Anderson Senson, e o responsável pela Central de Ambulâncias da Prefeitura, Josimar Camargo. O objetivo foi discutir sobre a instalação de uma base descentralizada do SAMU no município.

“Esta foi uma primeira reunião para iniciarmos as tratativas. Ainda temos um processo pela frente como escolha de local, ter todas as especificações preconizadas pelo Governo Estadual e Federal, contratar pessoal, enfim, uma série de etapas. Mas a principal delas já foi tomada: iniciar as negociações e começar a dar andamento a este serviço que será tão importante para a cidade”, informou a Secretária de Saúde, Tânia Canossa.

Segundo o Prefeito Guilherme Colombo, o foco é proporcionar um atendimento mais eficaz e adequado na área de cobertura do serviço de atendimento móvel de urgência. “Demos um passo importante para oferecer à população este serviço. Esperamos que os próximos passos sejam rápidos para que a base local do SAMU se torne realidade em Santa Adélia e passe a beneficiar a população. Nossa Administração sempre está buscando oferecer melhor atendimento aos santa-adelienses, principalmente na área da Saúde. Nossos servidores se empenham para buscar soluções e oferecer serviços humanizados e de qualidade”, completou o Prefeito.

O município conta com uma ambulância de atendimento básico, equipe de enfermagem e motoristas socorristas que deverá prestar atendimento aos pacientes do município e de algumas cidades da região, determinadas pelo consórcio.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local