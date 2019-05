Prefeitura de Santa Adélia e Usina Realizam Tapa-Buracos em Rodovia

A Secretaria Municipal de Obras do município de Santa Adélia, em parceria com uma usina da região, efetuou uma operação tapa-buracos na vicinal Alphio Formigoni, mais conhecida como rodovia dos Pescadores, que fica no trecho santadeliense.

Conforme nota divulgada oficialmente pela prefeitura, ela doou a massa asfáltica (em torno de 20 toneladas), e a usina realizou sua parte oferecendo mão de obra. “Esta é uma rodovia muito usada, principalmente durante a safra para escoamento da produção, além de ser a principal via de acesso dos moradores dos distritos de Ururaí e Santa Rosa à rodovia Washington Luís”, comentou o prefeito Guilherme Colombo da Silva (DEM).

A obra que tapa-buracos está sendo realizada em 16 quilômetros da rodovia, abrangendo desde a Washington Luís até a Ponte Ribeirão, que fica na divisa com o município de Itápolis. “Sabemos que a estrada está deteriorada e precisa de mais melhorias. A operação tapa-buraco é uma medida paliativa, para aumentar a segurança de quem transita por ali. Estamos conversando e buscando recursos para que, em breve, seja possível um recapeamento completo no local. Agradecemos a parceria da Usina Colombo em mais esta ação”, finalizou Guilherme.

Acidente Recente

A rodovia Alphio Formigoni foi palco de um acidente envolvendo vítimas há pouco tempo. No dia 14 desse mês, uma kombi e um ônibus de uma usina se chocaram, e duas pessoas que ocupavam a kombi faleceram. Outras três ficaram feridas. Segundo informações da Polícia Militar, a perua, que prestava serviços para uma usina, voltava com os trabalhadores de uma unidade da empresa em Ariranha, quando bateu de frente com o ônibus, que também é da usina e vinha no sentido contrário.

Da Reportagem Local