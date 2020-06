Prefeitura De Santa Adélia Determina Barreiras Para Combater Covid-19

A prefeitura de Santa Adélia instalou nas duas principais entradas da cidade, barreiras para orientação da população e visitantes. Todos que chegam ao município têm a temperatura medida, respondem algumas perguntas sobre a origem, o que fará na cidade, tempo de permanência estimado, além de receber orientações sobre a importância do uso da máscara e outras medidas para combater o novo Coronavírus (COVID-19).

“Estamos trabalhando muito, pelo bem-estar das famílias de Santa Adélia. Neste sentido a orientação e prevenção é a melhor forma de combatermos a COVID-19. A Prefeitura, em união com as secretarias, não para de trabalhar e realizar ações efetivas e também orientações e prevenção. Estamos em alerta devido ao aumento do número de casos por toda a região e as barreiras são mais uma ação para tentar conter o avanço da doença”, disse o prefeito Guilherme Colombo da Silva.

A secretária da Saúde, Tânia Canossa, disse que a ação está sendo muito bem recebida por todos que foram abordados, que ouvem atentos às orientações. “Também lembramos a todos que saiu de casa, deve-se usar a máscara. Essa medida protege a saúde de quem usa e do próximo. Também alertamos sobre o distanciamento social, higienização das mãos e para que quem puder, fique em casa e saiam somente em caso de necessidade. Estamos atuando em várias frentes para combater a COVID-19”, finalizou.

