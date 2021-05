Prefeitura de Santa Adélia Ddistribui Mimos Para as Mamães da Terceira Idade

As mamães do grupo da terceira idade de Santa Adélia ganharam um mimo em comemoração ao Dia das Mães. Esta foi uma ação da Prefeitura em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e Secretaria do Bem-Estar Social.

As mamães foram recebidas no Fundo Social, que adotou todas as medidas de prevenção: uso de máscara, álcool para higienizar as mãos e distanciamento entre as pessoas. A entrega do mimo é tradicional para o grupo da terceira idade nas datas comemorativas, como dia das mães e dos pais, e eram entregues nas confraternizações, realizadas todos os anos.

“Este ano, mais uma vez, a Prefeitura não pode realizar a confraternização devido à pandemia. Mesmo assim, não deixamos de entregar um mimo, pois tem um carinho muito grande pelo grupo da Terceira Idade. Esse ano foi um pouco diferente, mas feito com muito amor e cuidado para as mamães”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Jucieli Costa.

A Prefeitura de Santa Adélia, Fundo Social de Solidariedade e Secretaria do Bem-Estar Social parabenizaram as mamães da terceira idade. “Que Deus abençoe e proteja a todas. Desejamos muita saúde e que em breve possamos nos reunir novamente para celebrar essas datas com nossa querida Terceira Idade”, completou o Prefeito Guilherme Colombo da Silva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local