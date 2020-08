Prefeitura De Santa Adélia Começa Reforma Do Clube Do Distrito De Ururaí

A população do distrito de Ururaí tem mais um motivo para comemorar, pois, deu início as obras de reforma e remodelação do Centro Comunitário Tânia Aparecida de Oliveira, conhecido como o Clube do Distrito de Ururaí.

É mais uma importante reivindicação das famílias que a atual administração da Prefeitura de Santa Adélia atende.

O local receberá reforma completa com pintura externa e interna, reparos na rede elétrica e hidráulica, iluminação, piso, forro, telhado, construção de rampa, portas, palco, enfim, uma série de melhorias que deixarão o clube pronto para receber em um futuro próximo, eventos culturais, cívicos, educacionais, religiosos, lazer e entretenimento, além de muita festa e bailes.

A atual Administração Municipal de Santa Adélia salientou que vai seguir e obedecer todas as normas de segurança definidas pelo Corpo de Bombeiros para locais que abrigam eventos.

Desde o início da atual gestão, a Administração vem realizando uma série de melhorias nos prédios públicos. Dezenas de locais foram reformados, sempre pensando no bem-estar de todas as famílias do município.

