Prefeitura de Santa Adélia Anuncia Dois Novos Respiradores Para Cidade

O prefeito de Santa Adélia, Guilherme Colombo da Silva, e a secretária da Saúde, Tânia Canossa, receberam na quinta-feira, dia 08 de abril, dois novos ventiladores pulmonares (respiradores) – projetados e desenvolvidos por pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Os equipamentos serão doados à Santa Casa de Misericórdia de Santa Adélia e irão reforçar o combate à Covid-19. Estes aparelhos são frutos do constante esforço da Administração Municipal para melhorar o atendimento à população neste momento delicado.

Os dois novos respirados foram encaminhados à Santa Adélia através de uma parceria entre a Prefeitura de Santa Adélia, o Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande – Codevar e a Secretaria Estadual de Saúde. O secretário executivo da Codevar, Vitor Borges, também esteve presente na entrega dos respiradores.

Os equipamentos foram projetados e desenvolvidos por uma equipe de pesquisadores da Escola Politécnica, da Universidade de São Paulo (USP), coordenada pelos professores Marcelo Knörich Zuffo e Raúl Gonzalez Lima. O Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo é o responsável pelo apoio técnico, produção e montagem desses equipamentos.

“Com esses equipamentos será possível melhorar as condições no atendimento de urgência e emergência. Estamos desde o começo da pandemia buscando oferecer aos santa-adelienses o melhor tratamento possível. Realizamos uma série de ações para combater o novo coronavírus e não paramos de trabalhar para isso até agora. E recebemos hoje este importante reforço. Agradecemos ao Governo do Estado de São Paulo, e ao Victor Borges, secretário executivo da Codevar e presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos”, disse o prefeito Guilherme.

Ariane Pio

Da Reportagem Local