Prefeitura de Santa Adélia Amplia Atendimentos Para Distritos de Ururaí e Santa Rosa

A Prefeitura de Santa Adélia, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou os atendimentos nos distritos de Santa Rosa e Ururaí. Uma nova equipe, comandada pela enfermeira Eliana Bereta, está regularmente nos locais implantando novas ações, como visita semanal dos médicos, com consultas e atendimentos a população.

O trabalho é feito semanalmente pelas Luciene Dias de Meira Salomão e Edméia Garrido Mestrinelli. O objetivo é evitar a locomoção dos munícipes para as consultas. “As duas médicas são profissionais excelentes e queridas pelos santa-adelienses. Todos estão muito felizes. Além de não terem mais que se deslocarem até o município somente para a consulta. Sempre estamos buscando soluções para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, destacou o prefeito Guilherme Colombo da Silva.

Além das consultas semanais, outras ações serão implantadas em Santa Rosa e Ururaí. “Vamos realizar coleta do exame preventivo ao câncer de colo de útero, o papanicolau, programar dias para realização de testes rápidos de diversas doenças, coleta de sangue, e até vacinação. O intuito é que a população desses locais não precise se locomover para ter acesso aos principais serviços de saúde”, explicou a enfermeira Eliana.

Mesmo com as consultas e atendimentos, os distritos têm a disposição veículos para tratamento em outras localidades e emergências.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local