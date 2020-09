Prefeitura de Pindorama Trocará Iluminação Pública Por Lâmpadas de LED

A prefeitura de Pindorama trocará, nos próximos dias, toda a iluminação pública da cidade por lâmpadas de LED. A licitação para a prestação de serviços, incluindo material e mão-de-obra, teve as propostas conhecidas ontem. De acordo com a prefeita Maria Inês Bertino Myada deverão ser trocadas 2.087 lâmpadas em postes públicos. A vencedora da licitação foi empresa MS Iluminação e Eletricidade Eireli.

Para a troca, segundo a prefeita, a administração recorreu a financiamento da Caixa Econômica, no total de R$ 1,5 milhão. O projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores.

“Hoje em Pindorama temos um marco histórico. Desde de primeiro de janeiro de 2015, as distribuidoras transferiram os artigos de iluminação pública para os municípios e tivemos de assumir a responsabilidade de operar e dar manutenção na iluminação pública. Aqui em Pindorama, esse serviço passou a ser realizado por empresa terceirizada. E havia uma grande demanda, uma demora para substituição de lâmpadas queimadas, as pessoas reclamavam muito e até hoje reclamam. As lâmpadas são fracas, gastando muito com manutenção, diferentemente de outras cidades”, afirmou Maria Inês.

Ainda segundo a prefeita, moradores de Pindorama não pagam taxa de iluminação pública. “Fica a cargo da prefeitura e com aprovação legislativa, conseguimos com a Caixa Econômica Federal, R$ 1,5 milhão, para troca de todas as lâmpadas públicas do município. São 2.087 lâmpadas que serão substituídas por LED. Muito em breve nossa cidade será a mais iluminada. A economia da energia elétrica e de manutenção, por si só, vai pagar todo esse investimento”, afirmou a prefeita.

Ainda segundo a Chefe do Executivo, com a troca das lâmpadas por LED, a economia no consumo de energia será entre R$ 30 a R$ 40 mil. “Ainda deixamos de pagar a empresa que presta serviços no valor de R$ 5,3 mil por mês”, informou.

Previsão de troca de todas as lâmpadas é de 60 dias, a contar da expedição da ordem de serviço.

Karla Konda

Editora Chefe