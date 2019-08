Prefeitura De Pindorama Realiza Recapes E Reformas Por Toda A Cidade E Distrito

Prefeita Maria Inês deu detalhes sobre valor das obras em entrevista exclusiva

A Prefeitura de Pindorama está realizando o recapeamento de diversas ruas da cidade nas últimas semanas. De acordo com a própria prefeita do município, Maria Inês (PSDB), o valor em reformas asfálticas em Pindorama, Roberto e Jardim das Palmeiras chega a R$ 875.000,00, com ainda R$ 1.150.000,00 a ser utilizado.

Através de sua rede social, a política ressaltou o recape em alguns pontos do município pertencente à microrregião de Catanduva: rua João Pessoa, Tiradentes, Carlos Camargo, Aparecido Bordinassi, Domingos A.F. Salvador, Nilo Peçanha, Joao Batista Trida e Wenceslau Braz. Já em Roberto, distrito de Pindorama, os destaques vão para as ruas Jose Ferrante, Santana, Luiz Raimundo, 13 de Maio, 9 de Julho, João Anelli, Ernesto Bettini, Jose Bolognini e José Franchi.

Em entrevista à equipe do O Regional, Maria Inês ainda fala a respeito de outras aquisições para a cidade: “Fizemos alguns investimentos como a aquisição de quatro ambulâncias novas, quatro veículos pequenos para Saúde e ESF, uma licitação no valor de R$ 250 mil de um ônibus para transporte de pacientes, duas vans para transporte de pacientes, um carro oficial e dois ônibus escolares. Construímos, também, um Centro de Convivência do Idoso, no valor de R$ 370 mil. Pedimos, junto à Secretaria de Transporte do Estado, pela duplicação da rodovia entre Pindorama e Catanduva, bem como o recape na estrada entre Pindorama, Roberto e Itajobi”.

Também vale destacar uma reforma na praça São Pedro, estimada em R$ 301 mil, na praça do Jardim das Palmeiras em R$290 mil, e na da Cohab, que está em andamento e possui valor de R$ 225 mil.

“O que fizemos até agora e o que já está programado para ser feito é menos do que eu gostaria de fazer. No mínimo, podem esperar uma cidade mais limpa e organizada. Mas nosso foco também esta voltado à geração de renda. Sem vagas de emprego, estamos em parceria com Senai, Senac e Sebrae, investindo em cursos e métodos de empreendedorismo. Então, num prazo médio, possivelmente teremos uma cidade empreendedora”, finaliza a prefeita.

