Prefeitura De Pindorama Divulga Programação Do ‘Natal Na Praça’

Com o natal cada vez mais próximo, os municípios de toda a região já estão se preparando para as grandes festividades do mês de dezembro. E não poderia ser diferente com a cidade de Pindorama, que promete muita música e animação com o projeto ‘Natal na Praça’.

“Tornar a praça um ponto de encontro e, com isso, fazer com que as famílias saiam de suas casas à noite e sintam o espirito natalino. É previsto, além do lazer e da competição de talentos musicais, uma oportunidade de melhorar as vendas para o comércio local. Para os pequeninos, uma lembrança que levarão na memória de como eram os eventos natalinos quando crianças. No resumo: espero oportunizar a confraternização”, disse a prefeita em entrevista exclusiva ao O Regional, Maria Inês Myada (PSDB), falando a respeito das expectativas para a celebração natalina.

Começando no dia 6 de dezembro, a partir das 19h30, haverá a inauguração da iluminação e apresentações das oficinas culturais do Cras – Centro de Referência de Assistência Social. Já de 9 a 12 do mesmo mês, será vez da fase eliminatória do concurso ‘Pindorama Tem Talento 2019’, que será realizada nos bairros Ítalo Colombo, Jardim das Palmeiras, Cohab e Roberto.

A partir do dia 16, começa uma série de shows musicais para agitar os pindoramenses. Nesse dia, está marcada, para as 19h30, a apresentação da orquestra Escola de Catanduva. No mesmo horário, no dia seguinte, quem se apresenta são as bandas Duo Verso e Banda R2.

Dia 18, show com Carlos Torres e Ronaldo, cantando clássicos do sertanejo, e da dupla Rúbia e Gasbriel. Também em dose dupla no dia 19, será vez do grupo Skema Novo, seguido pela cantora Juliana Moraes. Dia 20, show com as bandas TNT Rock Trio e Grug.

Para fechar a programação com chave de ouro, dia 21 terá a final do ‘Pindorama Tem Talento 2019’, além da premiação do concurso ‘Casa Mais Iluminada’. É ressaltado, ainda, que todas as noites contarão com praça de alimentação de entidades presentes. “Pindorama nesse natal te convida a fazer parte de momentos inesquecíveis. Além da iluminação, o concurso ‘Pindorama Tem Talento’, o comércio aberto e as barracas de alimentação das entidades. Venha nos visitar!”, finaliza a prefeita.

Da Reportagem Local