Prefeitura De Pindorama Decreta Não Retomada De Aulas Presenciais Em 2020

A Prefeitura de Pindorama decretou, no dia 30 de setembro, que dispõe sobre as medidas administrativas em relação a retomada das aulas presenciais nas escolas públicas municipais e estaduais na cidade.

A prefeita Maria Inês Bertino decretou que as aulas presenciais estão suspensas até dia 31 de dezembro de 2020, a medida foi tomada juntamente com os órgãos gestores de educação, saúde e assistência social, além disso, a Secretaria Municipal de Educação ouviu junto com os pais e responsáveis de alunos nos anos letivos bem como os profissionais de educação considerando o necessário planejamento da retomada e ações de segurança

Estão suspensas as aulas presenciais ministradas nas escolas de Educação básica da rede municipal de ensino estadual, bem como projetos educacionais.

Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavirus.