Prefeitura de Pindorama Cancela Festa de Aniversário em Prevenção ao Coronavírus

A Prefeitura de Pindorama suspendeu as atividades programadas para o seu aniversário de 94 anos que aconteceria no próximo dia 21 de Março. No comunicado, divulgado na página oficial da Prefeita Maria Inês, a administração justifica que o cancelamento atende recomendação dos governos Federal e Estadual, os quais solicitam que não haja aglomeração de pessoas.

“Havíamos programado um dia lindo com desfile dos alunos, bandas e fanfarras. Também a participação do Tiro de Guerra de Catanduva, além dos alunos da capoeira e outros atrativos. Porém, diante da situação em que se encontra o país, na busca de medidas preventivas para se evitar a contaminação do coronavírus nós cancelamos o evento”, comentou a Prefeita.

Além do cancelamento da festividade, a prefeitura anunciou também a prorrogação para o prazo de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para aposentados com renda de um salário mínimo residentes da casa e donos do imóvel. O prazo será até o dia 10/12/2020 o objetivo é e evitar que os idosos saiam de suas residências. Outra medida tomada pela prefeitura é de isentar os servidores públicos com idade acima dos 60 anos que tenham comprovadamente doenças graves.

A Prefeitura também anunciou a suspensão no funcionamento de diversos locais, tais como o Centro do Idoso, Banco do Povo e da Biblioteca Municipal estará fechado. O expediente do Paço Municipal, do Cras, do Fundo Social de Solidariedade, Secretaria Municipal de Assistência Social terá horário de funcionamento reduzido por prazo indeterminado das 8h até ao meio-dia, a medida será válida a partir da próxima segunda-feira. Eventos culturais, esportivos com aglomerações de pessoas estão suspensos por 30 dias. As escolas municipais também seguirão as diretrizes do Governo com aulas suspensas a partir da próxima semana por tempo indeterminado, as instituições permanecerão abertas apenas para servir a alimentação para os alunos de famílias carentes.

A Procuradoria Jurídica do município estará atendendo apenas pelo telefone 3572-9900 para que os atendimentos sejam agendados. Os servidores públicos que exercem a função de serviços gerais poderão ser remanejados para atender as necessidades dos departamentos de saúde. Os transportes coletivos universitários estarão suspensos a partir da próxima semana. Também fica dispensada licitações para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento de emergência pública.

Maria Inês também recomendou o fechamento de academias por 30 dias, devido à alta rotatividade de pessoas nesses locais ainda que no mesmo instante não haja público superior a 100 pessoas. As clínicas privadas médicas, psicólogas, fisioterapeutas, escritórios de advocacia, contábil, entre outros, que organizem seus horários de atendimento para evitar aglomerações de pessoas, reforçando ainda, as medidas de higienização para cada atendimento. Os templos religiosos, lojas de conveniência, supermercados e outros comércios também devem reforçar o uso de álcool em gel. Os bares e restaurantes devem respeitar uma distância mínima de pelo menos dois metros de distância de uma mesa à outra.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local