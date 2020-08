Prefeitura de Pindorama Abre Processo Seletivo Para Cadastro de Reserva

A Prefeitura de Pindorama abre inscrições para o processo seletivo que pretende preencher cadastro de reserva de cargos em diferentes níveis de escolaridade. Dentre as funções a maioria é para área da saúde, mas todos visando o enfrentamento da Covid-19.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Costureiro; Coveiro; Enfermeiro; Enfermeiro – PSF; Técnico de Enfermagem; Técnico de raio-x; e Farmacêutico. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.288,10 a R$ 3.155,83, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no dia 19 de agosto de 2020, às 9h, no Paço Municipal “Antonio Corsatto”. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção consistirá com apenas análise curricular, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válida por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso: Prefeitura Municipal de Pindorama SP

Banca organizadora: prefeitura

Escolaridade: médio, técnico e superior

Número de vagas: cadastro reserva

Remuneração: R$ 1.288,10 a R$ 3.155,83

Inscrições: somente no dia 19 de agosto de 2020

Taxa de Inscrição: gratuita

Provas: análise curricular.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook