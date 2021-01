Prefeitura de Palmares Paulista Recebe Doses da CoronaVac e Inicia Vacinação

O município de Palmares Paulista recebeu quinta-feira, dia 21, as primeiras doses da vacina CoronaVac. A carga com as 94 unidades da vacina foi escoltada pela Polícia Militar local e recebida pelo Prefeito Lucas Assumção, vereadores e equipe municipal de saúde.

De acordo com informações da Secretária da Saúde, Léia Michelan de Oliveira, essa remessa atenderá somente os profissionais da saúde, especialmente os da linha de frente de combate ao novo coronavírus.

A enfermeira do setor de vacinação há 33 anos, Susete Turin da Silva, foi a primeira a receber a dose da vacina Coronavac. Além de ser profissional da saúde, Susete é portadora de câncer de mama, portanto, foi a primeira a ser escolhida para receber a imunização, já que pertence aos dois grupos prioritários. “Fiquei tão orgulhosa de ser a primeira pessoa de Palmares a receber a vacina. Eu espero que ela seja uma proteção não só para mim, mas para toda minha família”, comemorou a enfermeira.

Sônia Donati, enfermeira há 22 anos e responsável pelo setor gripário, se emocionou a tomar a vacina, já que contraiu a doença recentemente. “Passou um filme na cabeça. Eu estive o tempo todo na linha de frente, lidando com pessoas contaminadas. A vacina representa esperança para mim”, completou.

A logística de aplicação da CoronaVac respeitará o plano de controle do Ministério da Saúde e o cronograma voltado para a população será divulgado em breve.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local