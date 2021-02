Prefeitura de Palmares Paulista Recebe Doação de Álcool 70% Para Combate à Covid-19

Em meio às ações de combate ao Covid-19 a solidariedade tem sido fundamental. Diante desse cenário, a Prefeitura de Palmares Paulista foi contemplada com a doação de 200 litros de álcool 70% da Usina Nardini.

O material será utilizado nos serviços que atuam na linha de frente do coronavírus, como saúde, segurança, assistência social e segurança alimentar e nutricional. Além da higienização das ambulâncias utilizadas nas unidades básicas de saúde.

“A Prefeitura Municipal agradece o gesto solidário por parte da empresa, que é referência no setor agroindustrial da região”, agradeceu a Prefeitura de Palmares Paulista nas redes sociais.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, no município há 686 casos confirmados de coronavírus, 581 curados, 929 descartados e 31 suspeitos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local