Prefeitura de Palmares Paulista Garante Merenda Escolar aos Alunos Durante Quarentena

Diante do recesso escolar para conter a propagação do Coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Palmares Paulista, por meio do Departamento Municipal de Educação e Departamento de Assistência Social, vai iniciar a distribuição do kit merenda escolar. O anúncio foi feito na última sexta-feira, dia 27 de Março. O objetivo da ação é assegurar o suporte aos alunos em situação de vulnerabilidade na rede municipal de ensino.

O Kit será distribuído para alunos do ensino municipal e fundamental. Por precaução, foi estipulado que a alimentação escolar, que inicialmente seria distribuída nas escolas e que iria suprir a merenda dos alunos, deveria ser entregue no próprio domicílio. A medida foi tomada para evitar o risco de contaminação do vírus.

Terão acesso ao kit merenda, as crianças com pais ou responsáveis cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico), beneficiárias ou não do Bolsa Família. No ato da entrega, os pais ou responsáveis deverão apresentar o documento de identificação e assinar um protocolo para confirmar que recebeu o kit merenda.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

