Prefeitura de Palmares Paulista Decreta Suspensão do Ponto Facultativo no Carnaval

A Prefeitura de Palmares Paulista definiu que o município não terá ponto facultativo no Carnaval em 2021. Todas as festividades alusivas ao período já estavam suspensas, por causa da pandemia, o que impede qualquer tipo de aglomeração.

Na segunda-feira (15), véspera de carnaval; a terça-feira (16), dia de carnaval; e a Quarta-feira de Cinzas (17) não serão pontos facultativos neste ano. A medida, segundo a Prefeitura, tem o intuito de desestimular a ocorrência de aglomerações. Dessa forma, todas as repartições públicas municipais funcionarão normalmente.

A decisão segue a determinação do Governo Estadual que cancelou o ponto facultativo do carnaval para tentar conter o avanço da Covid-19 no estado. O anúncio foi feito no último dia 29 de janeiro pelo governador João Doria (PSDB).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local