Prefeitura de Novais Realiza Distribuição do Kit Merenda Nesta Terça-Feira

A Prefeitura de Novais vai realizar nesta terça-feira, dia 11 de Agosto, a entrega do kit merenda escolar para os estudantes matriculados na Rede Pública Municipal. A distribuição será feita na Escola Municipal Olga Gonzalez, das 9h às 16h. Durante a retirada é obrigatório o uso de máscara de proteção.

Desde o início da pandemia a Prefeitura de Novais está oferecendo o kit merenda a todos os alunos da Rede Pública Municipal, devido à suspensão das aulas. Os servidores da pasta montaram os kits com alimentos não perecíveis, que irão suprir a falta da merenda escolar que era oferecida aos alunos.

O kit é composto por arroz, açúcar, feijão, macarrão com ovos, leite integral, biscoito doce, biscoito salgado, achocolatado e suco. Ao receber os alimentos, o responsável pelo aluno assina um termo de recebimento e compromisso de não vender ou dar destino diferente aos produtos. É necessário também apresentar cópia de um documento oficial de identificação com foto.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook