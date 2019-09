Prefeitura de Novais Realiza Atividades de Conscientização Sobre Violência Doméstica

A Prefeitura e toda Rede Intersetorial do município de Novais, contando com o apoio do Ministério Público e Poder Judiciário, realizaram o lançamento da Semana da ‘Justiça pela paz em casa’, protestando pelo fim da violência doméstica. O objetivo da campanha é de conscientizar a população a respeito do combate aos atos de violência e a garantia dos direitos humanos.

A programação, que ocorreu no final do mês de agosto, contou com cerimônia de abertura que reuniu a juíza de direito da vara da Comarca de Tabapuã, Patrícia da Conceição, o prefeito Fabio Prado (PRB), a primeira-dama Juliana, funcionários e toda a comunidade.

A solenidade começou com a apresentação da peça de teatro ‘Violência Doméstica’, interpretada pelos alunos do 8º e 9º ano da E.M.E.F Olga Birolli Gonzalez, que também fizeram parte do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Durante a semana, várias atividades foram desenvolvidas no município, como, por exemplo, uma palestra dinâmica para a população com a doutora Karina Gomes Germano e a equipe da ESF – Estratégia Saúde da Família. Além disso, também houve orientações sobre ‘Violência à Pessoa Idosa’, com a assistente social Melina Borges da Silva. Para finalizar, no dia 23 de agosto, uma sexta-feira, foi realizada uma passeata com os alunos e a comunidade novaense. A programação faz parte de um programa do Poder Judiciário que integra a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

Da Reportagem Local